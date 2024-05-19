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Türkiye yüksek hızlı trenlerle taşındı

Bugüne kadar Yüksek Hızlı Trenler (YHT) Türkiye nüfusunu geçerek 86 milyon 100 bin kişinin üzerine çıktı 80 milyon 291 bin kilometrenin üzerinde yol kateden YHT'ler, dünyanın etrafını ise 2003 kez turlayacak mesafeye ulaştı

GÜNDEM 19.05.2024, 14:00
Türkiye yüksek hızlı trenlerle taşındı

Bugüne kadar Yüksek Hızlı Trenler (YHT) Türkiye nüfusunu geçerek 86 milyon 100 bin kişinin üzerine çıktı. 80 milyon 291 bin kilometrenin üzerinde yol kateden YHT'ler, dünyanın etrafını ise 2003 kez turlayacak mesafeye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Demiryollarına yaptıkları yatırımlara vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle hızlı trenlere olan ilginin bu yatırımların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Demiryollarının, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır sürdürdüğü atılım ve politikalar sayesinde küllerinden yeniden doğduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Ankara- Eskişehir YHT Hattının 13 Mart 2009 tarihinde işletmeye açılması ulaşım anlamında bir milat, ülkemizin kalkınmasının lokomotifi oldu. Uzun yıllar neredeyse yok sayılan demiryollarımız yeniden ülkenin en önemli ulaşım modu haline geldi" dedi.

YÜKSEK HIZLI TRENLER ULAŞIM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Yenilenen, bakımı yapılan, modernize edilen mevcut demiryolu ağında yolcu ve yük taşımacılığında hizmet kalitesinin arttığının dile getiren Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara merkezli olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hatları sayesinde şehirlerarasında günü birlik tren seyahatlerinin mümkün hale geldiğini, ulaşım alışkanlıklarının değiştiğini söyledi.

"GÜNDE ORTALAMA 34 BİN YOLCU TAŞIYORUZ"

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve son olarak 4 Mayıs 2024te aktarmasız olarak İstanbul-Sivas hatlarında sefer yaptığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimiz bir haftada 124 sefer gerçekleştiriliyor. Günde ortalama 34 bin dolayında yolcu taşıyor. Bu rakamların bazı günlerde 40 bine kadar ulaştığını gördük. Yüksek hızlı trenler ülkemizde faaliyetlerine başladığı günden bu yana 86 milyon 100 bin dolayında yolcu taşıdı. Diğer bir ifadeyle ülkemiz nüfusundan daha fazla yolcu sayısına ulaştık. Türkiyeyi yüksek hızlı trenlerimizle taşıdık diyebiliriz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin hizmete başladığı günden bu yana toplam 80 milyon 291 bin kilometrenin üzerinde yol katettiğini de vurgularken bu rakamın dünyanın etrafında yaklaşık olarak 2003 kez tur atacak kadar mesafeye eşit olduğunu belirtti. Hayata geçirdikleri yatırımlar ile demiryolu ağ uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye, hızlı tren ağ uzunluğumuzu 2 bin 256 kmye yükselttiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerimiz nüfusumuzun yüzde 35ini doğrudan, yüzde 54üne ise dolaylı olarak kapsıyor. Yüksek hızlı trenler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olmak üzere 11 ilimize doğrudan, Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adanaya dolaylı olarak hizmet sunuyor. Yüksek hızlı tren hatlarını göz önüne koyduğumuzda gerçekten de Türkiye Yüzyılına yakışır bir tablo ortaya çıkıyor. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hedefimiz doğrultusunda hat uzunluğumuzu 28 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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