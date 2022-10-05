Sunucu Şennur Üzgen tiyatro sahnesinde

Womenlife TV ekranlarının sevilen sunucusu Şennur Üzgen, tiyatro sahnesinde boy göstermeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Mert Tokatlı’nın yazıp yönettiği Charles Bukowski oyunu Never Give Up’ın performans versiyonunda sahnede olacak olan Şennur Üzgen, benim için yeni bir heyecan ifadesinde bulundu.

Tek perde olarak 1 saat 30 dakika devam eden oyunda, oyuncularda önemli bir deneyimi tiyatro sahnesine yaşayacaklar.

Tiyatro 46’nın sahneye koyduğu Never Give Up’ın performans versiyonu 17 Ekim'de seyircisiyle buluşmaya başlayacak.

"Bu oyunu tek bir kategoriye sokamayız" dediği oyun için gerçek yaşanmış bir oyun olduğunu ifade eden güzel sunucu Şennur Üzgen, "Tek bir kategoriye koyamayız. Dram, komedi harmanlanmış, Underground bir oyun ifadesinde bulunurken hayatın ta kendisi tiyatro sahnesinde" diye konuştu.