'Sırrını Biliyorum'a Bursa'da oyunculu gösterim

Sinema dünyasının naif hikayelerinden ‘Sırrını Biliyorum’un Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki seyircili gösterimi büyük ilgi gördü. Bursa'daki özel gösterimde, oyuncular ve seyirciler bir araya geldi.BURSA (İGFA) - bursa'da Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Sinema Kino’da ‘Sırrını Biliyorum’ filminin oyunculu gösterimi gerçekleştirildi.

Filmin oyuncularından Reha Özcan, Beren Gençalp, Alihan Türkdemir, Arzu Surici'nin katıldığı gösterim gecesinde sinemaseverler, tebessüm ve gözyaşları arasında yoğun duygu geçişleriyle filmi izledi.

Duygu ve düşüncelerini aktaran film oyuncuları, senaryodan çok fazla etkilendiğini belirtirken, Bursa'da çekilmesinin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. Oyuncular oynadıkları karakterlerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken, filmin çocuk oyuncularının başarılı performansları büyük alkış aldı.

Yapımcılığını Trio Pictures / Ali Ertem, Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Battal Karslıoğlu’nun yönettiği Sırrını Biliyorum’un senaryosu Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’na ait.