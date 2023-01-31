Şehir tiyatroları ilçeleri konuk etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Yaşasın Demokrasi” adlı yeni oyununun Ocak ayı temsillerinde Eskişehir’in Sivrihisar ve İnönü ilçelerinden gelen hemşerilerini konuk etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehir Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı işbirliği ile Eskişehir’in ilçelerinde yaşayan ve sanat etkinliklerini takip etmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımızı sezon içerisinde düzenli olarak tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şehir Tiyatrolarının Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonu’nda sahnelediği “Yaşasın Demokrasi” adlı oyunu Eskişehir’in Sivrihisar ve İnönü ilçelerinden gelen vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Seyirciler alkışlar eşliğinde büyük bir beğeni ile izledikleri oyunun öncesinde ve sonrasında birlikte fotoğraf çektirdiler.

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde yaşanan toplumsal, siyasi ve sosyal hayatın izdüşümlerini seyirci ile paylaşarak hafızalarımızı tazeleyen oyun, usta yazarımız Haldun Taner’in oyunları, öyküleri ve gazete yazılarından derlenerek, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı oyuncusu Ali Eyidoğan tarafından sahneye uyarlandı.

Şehir Tiyatrosu yetkilileri, Eskişehir merkezinde sahneledikleri oyunlarını, Şehir Tiyatrosunun kültürel hizmetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayan vatandaşlarla da buluşturmaya özen göstereceklerini ve sezon boyunca düzenli olarak sürdüreceklerini dile getirdiler.