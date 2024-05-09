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Antalya Muratpaşa'nın şampiyonu 'Konuksever'

GÜNDEM 09.05.2024, 10:34
Antalya Muratpaşa'nın şampiyonu 'Konuksever'

Antalya Muratpaşa’da cam, plastik, kağıt, metal olarak ayrıştırılmış evsel atıklar para karşılığı alan belediyenin Çevreci Komşu Kart projesiyle en çok kazanan mahalle Konuksever olduANTALYA (İGFA) -  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da 2 mahallede pilot uygulama olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa’ya yaygınlaştırıldı.

‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla uygulanan projeyle Muratpaşalılar türlerine göre ayrıştırdıkları atıkları Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim ederek hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Atıklar karşılığında kazanılan paralar kartlara yükleniyor. Çevreci Komşu Kart, Türkiye’nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm işyerlerinde kullanılabiliyor. Online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde kullanabilen kartta biriken paralar, tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Çevreci Komşu Kart projesinin başladığı Nisan 2016’dan 2024 yılı nisan ayı sonuna kadar geçen sürede 23 milyon 535 bin 941 kilogram atık ayrıştırılmış olarak toplandı. Ev ekonomisine ek gelir yaratan projeyle, ilçe sakinleri atmayıp biriktirdikleri atıklar karşılığında 10 milyon 721 bin 504 lira kazandı.

ŞAMPİYON KONUKSEVER

2024 yılı Nisan ayında ise Muratpaşa’nın en çevreci mahallesi Konuksever oldu. 11 bin 181 kilogram atığı belediyenin ekiplerine teslim eden Konuksever Mahallesi sakinleri 10 bin 836 lira para kazandı. Konuksever Mahallesi aynı zamanda 2016’dan bu yana 1 milyon 470 bin 906 kilogram atık miktarıyla Çevreci Komşu Kart projesine en çok destek veren mahalle oldu. Bunun karşılığında ise 743 bin 104 lira kazandı.

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