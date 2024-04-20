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Aynı gece iki muhteşem konser

İzmirli Türk Musikisi severler, aynı gecede bölünmek zorunda kaldı

KÜLTÜR-SANAT 20.04.2024, 11:45
Aynı gece iki muhteşem konser

İzmirli Türk Musikisi severler, aynı gecede bölünmek zorunda kaldı.İZMİR (İGFA)- 18 Nisan gecesi İzmir Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu ile Makine Mühendisleri Odası Korosu'nun verdiği konserler sanatseverleri seçim yapmak zorunda bıraktı.

Bir anlamda sanatseverleri ayıran iki konser oldu.

Az sayıda izleyici ise Devlet Korosu konserinden sonra MMO konserinin ikinci bölümüne yetişmek için büyük çaba sarf etti.

Bornova Kültür Merkezinde İzmir Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu'nun mini konseri saat 20.00'da başladı.

Programın sunumunu yapan sanatçı Hakkı Demirok, ilk bölüm eserlerinin oluştuğu Ferahfeza makamı ile ilgili bilgi verdikten sonra, sekiz kişilik koro klasik takım icra etti.

Ardından sahneye çıkan Eda Narlıoğlu, hüzzam ve nihavend makamında zorluk derecesi yüksek eserleri güzel sesi ve muhteşem yorumuyla seslendirerek dinleyenleri adeta mest etti.

Yanı sıra, eserler ve bestekarlarıyla ilgili çok değerli bilgileri de aktardı.

Tepekule Kültür Merkezinde saat 20.30'da başlayan konserde ise Makine Mühendisleri Odası Korosu, şef Ömer Faruk Gültaşlı yönetiminde Uşşak makamında eserlerden oluşan konser sundu.

Türk Musikisinin temel makamlarından biri olan Uşşak hakkında bilgilerin verildiği konserde, Yunan besteci Prof.Dr.KYRİAKOS KALIDGIDIS'in saz semaisi de ilk kez seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise TRT İzmir Radyosu'nun usta ses sanatçısı Mehmet Şafak sahne aldı.

Yine Uşşak makamında birbirinden değerli eserleri seslendiren Mehmet Şafak, son bölümde üç türkü söyleyerek Tepekule Kültür Merkezini dolduran sanatseverleri müziğe doyurdu.

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