Yusufeli Viyadüğü Nisan'da açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de bir dizi temasta bulunduktan sonra Yusufeli Viyadüğünde incelemeler gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de bir dizi temasta bulunduktan sonra Yusufeli Viyadüğünde incelemeler gerçekleştirdi.ARTVİN (İGFA) - Viyadük inşaatında çalışmaların son aşamaya geldiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan ayında Yusufeli Viyadüğü'nün hizmete alınacağını duyurdu. Yusufeli köprüsünün 685 metre uzunluğunda, 147 metre ayak yüksekliğinde kendi sınıfında önemli köprülerden birisi olduğunun altını çizen Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bu köprüyü bitirerek biz hizmete açmış olacağız. Yusufeli hizmetine vermiş olacağız. Yusufelinde Boğaz Köprüsünü anımsatan duruşuyla çok güzel bir manzara olacak" dedi.
Yusufeli ve Artvin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uraloğlu, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında ulaşımı kolaylaştıracak adımların teker teker atıldığını söyledi. Yusufeli'nin bu anlamda gerekli özveride bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yusufeline yakışır güzel yaşam merkezleri yaptık. Ufak tefek eksikleri var, bizler de bu eksikleri tamamlamak adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Bize düşen ne varsa yapacağız, inşallah Yusufeli çok daha yaşanır, çok daha güzel bir şehir olma yolunda adımlar atacak" dedi.
31 Mart seçimleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yerel yönetimin ortak çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Uraloğlu, 1 Nisan'dan itibaren daha güzel işler yapma noktasında gayret edeceklerini belirterek, destek beklediklerini söyledi.
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