Türk Sağlık-Sen: Taban ve teşvik ödemeleri güncellenmeli

Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanlara ödenecek Ek Ödemeler'de yapılan değişiklik hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Çeker, şubede basın açıklaması yaptı. KOCAELİ (İGFA) - YÖK’e bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan Kamu çalışanlarının katkıları ile elde edilen Ek Ödemelerin çalışanlara dağıtılmasına dair yapılan yeni düzenleme geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül ile birlikte şubede basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanı Çeker, çalışanların katkıları ile elde edilen ekonomik değerin çalışanlara ödenmesi için yapılan Ek Ödeme Yönetmeliği YÖK’e bağlı faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev yapan 96 Bin 900, Kocaeli Üniversitesinde ise 1940 Kamu Görevlisi görevlisini yakından ilgilendinrdiğine dikkati çekerek, "YÖK’e bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ile Diş Fakültelerinde görev yapan çalışanların uzun süre yayınlamasının bekledikleri bu düzenleme ne yazık ki çalışanların beklentileri karşılamaktan çok uzak kalmıştır" dedi.

Söz konusu düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı’na benzer bir tutum içerisinde çalışanlara olumsuz bir bakış açısının Üniversite Hastanelerinde de devam ettiği görüldüğüne dikkati çeken Çeker, "Eczacı, psikolog, diyetisyen, ebe, hemşire, Sağlık memuru, sağlık teknikeri, teknisyeni, memuru, hizmetlisi gibi çok geniş bir yelpazedeki çalışanlar mağdur edilmiştir.Ödemelerde çalışanlar arasında oluşturulan uçurumlar, bazı çalışanların yok sayılması, aldıkları performansın gerisinde ücrete mahkum edilmeleri kabul edilemez" dedi.

"GEREKENLER YAPILACAKTIR"

Pandeminin ağır şartlarında fedakârca hizmet üreten tüm sağlık çalışanlar için gerçek anlamda memnun edici düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tüm sağlık çalışanları adınaTürk Sağlık-Sen olarak mücadelemiziyürütmekteyiz. Söz konusu düzenleme ile ilgili hukuki süreç, YÖK ile görüşme dahil olmak üzere tüm gerekenler yapılacaktır. Her platformda çalışanlar için doğru bildiklerimizi yapmaya ve söylemeye devam edeceğiz. Söz konusu düzenlemelerde çalışanlar aleyhine olan hususlar çözüme kavuşana kadarda mücadeleden asla taviz verilmeyeceğiz.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.