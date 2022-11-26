Türk Kızılayı Bursa'nın kolu Bosna'ya uzandı

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, Bursa’da her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ederken, faaliyet alanına Bosna Hersek’i de ekledi. Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç Bosna Hersek ziyaretinde yaptığı açıklamasında, “Bursa’da yaklaşık 3 bin 500 haneye yardım yapan merkezimiz Bosna Hersek’e yardım için yeni bağışçılara ihtiyaç duymaktadır.” dedi.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, Bursa’da her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ederken, faaliyet alanına Bosna Hersek’i de ekledi. Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç Bosna Hersek ziyaretinde yaptığı açıklamasında, “Bursa’da yaklaşık 3 bin 500 haneye yardım yapan merkezimiz Bosna Hersek’e yardım için yeni bağışçılara ihtiyaç duymaktadır.” dedi.

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, faaliyet alanı olan Bursa’da yaklaşık 3 bin 500 haneye sürekli yardım gerçekleştirirken, ihtiyaç sahiplerine; giyim malzemesi, gıda kartı, gıda yardımı başta olmak üzere birçok alanda yardım eli uzatıyor.

İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi’nin faaliyet alanına Bosna Hersek’in girdiğini aktaran İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutan, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile beraber gerçekleştirdiği Bosna Hersek ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Tutanç Bosna Hersek’in çeşitli bölgelerinde incelemeler gerçekleştirdiklerini altını çizerek şöyle konuştu; “Türk Kızılay Genel Merkezimizin planlaması doğrultusunda Genel Müdürümüz İbrahim Altan ile beraber Bosna Hersek’te birçok kurum ve kuruluşla temaslar gerçekleştirdik. Bosna Hersek Kızılhaçı’nda yerel ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini yerinde tespit ettik. Bursa İl Merkezimizin bölgede gerçekleştirebileceği faaliyetleri planladık.”

“BAĞIŞÇILARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Her yeni projede olduğu gibi Bosna Hersek’e götürülecek yardımlar için yeni bağışçıların arayışına girdiklerini belirten Başkan Tutanç, “Bosna Hersek’e yardım yaparken yereldeki ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetine yol açmamak için yeni bağışçılar ile yola çıkılacağız. İlk planda daha önce Türk Kızılay’ının bağışladığı fırınlara un temini, hasta ve yaşlı bakım evine tekstil desteği verilmesi planlandı. Ekmeğin pahalı olduğu yörede, ekmek yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak önemli. Bu konularda da bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç var.” dedi. Bölgede Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yapılacak yardımlar için çalışmalar başladığını ifade eden Tutanç, “Bu konularda bağışçıların desteği ile daha çok kişiye ulaşmak, daha büyük organizasyonlar yapabilmek en büyük temennimiz. Halen Bursa’da yaklaşık 3 bin 500 haneye sürekli yardım yapan Merkezimiz, Bosna Hersek’e yardım için yeni sponsorlara ihtiyaç duymaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı.