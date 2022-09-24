TÜMSİAD Bursa'dan Pakistan'a sel desteği

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Bursa Valiliği’nin koordine ettiği yardım kampanyasına destek verdi.BURSA (İGFA) - TÜMSİAD Bursa Şubesi yönetimi ve üyeleri tarafından hazırlanan yardım kolileri Pakistan'a ulaştırılmak üzere AFAD Bursa İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Yardım kampanyasına destek vermekten mutlu olduklarını ve selden etkilenen Pakistan halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı M.Kemal Şerbetçioğlu; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Bursa Valiliği ve AFAD il Müdürlüğünce koordine edilen yardım kampanyasına destek verdik. Yönetim kurulumuz ve üyelerimizin katkılarıyla hazırladığımız yardım kolilerini Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılmak üzere AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya teslim ettik" dedi

Sel felaketinin büyüklüğüne de dikkat çeken Başkan Şerbetçioğlu, "Ülkenin üçte ikisi sular altında kaldı. 1400'ü aşkın Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı. Dost ve kardeş Pakistan halkına bu zor günlerinde destek vermek hem inancımızın, hem kardeşliğimizin, hem de tarihi misyonumuzun gereğidir’’ şeklinde konuştu.