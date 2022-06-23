Tüketiciler dolandırıcılığa rağmen dijitale güveniyor

Yapılan yeni araştırmalar, tüketicilerin kendilerini çevrimiçi ortamda koruyan tanınmış markalara güvendiğini ortaya koyuyorİSTANBUL (İGFA) - Küresel olarak tüketicilerin çoğunluğu, çevrimiçi deneyimlerinde güvenliğe değer veriyor ve güvenlik ihtiyacını çevrimiçi işlemlerin rahatlığıyla dengelemek için çalıştıkları şirketlere güvenmeleri kritik. Ödeme sistemi sağlayıcıları, kredi kartı şirketleri, teknoloji sağlayıcıları ve akış hizmetleri, çevrimiçi güvenlik sorunlarını çözmek için en güvenilen işletmeler olarak görünüyorlar. Şirket büyüklüğünden bağımsız olarak, bir marka sürekli olarak olumlu dijital deneyimler sağlıyorsa, tüketiciler kuruluşun verilerini koruduğuna güveniyor.

Tüketicilerin yüzde 57’si, daha fazla güvenlik sağlıyorsa veya dolandırıcılığı önlüyorsa verilerini paylaşmaya istekli olduklarını bildirdi ve yaklaşık yüzde 75'i işletmelerin kendilerini çevrimiçi ortamda korumak için gerekli güvenlik adımlarını atmasını bekliyor. İş dünyasından yanıt verenlerin çoğu, tüketicilerin güvenliği en önemli öncelik olarak belirtmelerini bekliyor ve yüzde 70'i, dolandırıcılığı önlemenin en büyük endişeleri olduğunu söyledi.

Araştırma, tüketici duyarlılığı ve kimlik tanıma ile ilgili ticari niyetler arasında önemli bir boşluk olduğunu gösterdi. Tüketicilerin sadece üçte biri, işletmelerin onları çevrimiçi ortamda tekrar tekrar tanıyacağından emin, yüzde 84'ü müşterileri tanımanın çok veya son derece önemli olduğunu söyledi. Tüketicilerin en güvenli olarak algıladıkları tanıma ve güvenlik yöntemleri olan fiziksel biyometri yüzde 81 ve cihaza pin kodları yüzde 77 dünya çapında ilk iki sırada yer alıyor.

Raporun bulguları hakkında yorum yapan Experian EMEA & APAC Karar Analitiği Genel Müdürü Luciano Scalise, güvenli ve emniyetli bir çevrimiçi deneyimi sürdürmenin, tüketiciler ve işletmeler arasında paylaşılan bir sorumluluk olduğunu vurgularken, "Tüketicilerin çevrimiçi ortamda karşılaştıkları risklerin farkında olmaları ve siber hijyen uygulamaları gerekir. Bu arada, işletmeler müşteriyi tanıma, dolandırıcılık önleme ve müşteri deneyimi çözümlerini birbirine bağlamak için orkestrasyon çözümlerinden yararlanabilirler ve böylece tüm araçlarını ve veri kaynaklarını bir araya getirmek için tek bir platformdan yararlanmış olurlar. Bu, değişen risklere uyum sağlamalarına ve müşteri yolculuklarını iyileştirmelerine olanak tanır. Her şey, kusursuz bir dijital deneyim sağlarken müşterileri korumada iyi bir denge kurmakla ilgili" dedi.