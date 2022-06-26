SOLOTÜRK İzmit semalarında nefesleri kesti

Kocaeli'de İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı SEKA Park’ta muhteşem bir konsere imza atarken SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisiyle İzmit’te nefesleri kesti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yılında İzmitlilerle buluşturduğu SOLOTÜRK ekibi gösterileriyle nefesleri kesti

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri bugün SEKA Park’ta devam etti. On binlerce insanın heyecanla beklediği SOLOTÜRK ekibi, gösteride imza hareketleriyle nefesleri kesti.

F-16 Savaş uçağını kullanan pilot Binbaşı Emre Mert İzmitlileri selamlayarak, “Değerli protokol, sevgili Kocaelililer. SOLOTÜRK ekibi olarak İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinliklerinde aranızda olmaktan gurur duymaktayız. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. İyi seyirler” ifadelerini kullandı.

Gösteri uçuşu öncesinde selamlama konuşması yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Güzel İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz kurtuluş etkinliklerimize hoş geldiniz. Bu coşkuyu hep birlikte paylaşmaktan, dayanışma içinde olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Kentimizin kurtuluşunu kentimizin güzel insanlarıyla kutluyoruz. Bu onur hepimizin, bu gurur hepimizin" dedi.

On binlerce insan ellerinde o anları kaydetmek için telefonlarıyla hazır beklerken SOLOTÜRK gösteri uçuşuyla birçok duyguyu aynı anda yaşattı. Hayranlık, gurur ve heyecanın bir arada yaşandığı gösteri uçuşu vatandaşların beğenisini kazandı. F-16 savaş uçağıyla akrobasi hareketlerinin yapıldığı gösteri uçuşu 20 dakika boyunca alkışlarla izlendi.

Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı program kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı da İzmit’e gelerek kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Ramazan ayında İzmit’te gerçekleştirdiği konserle vatandaşların büyük beğenisini kazanan İBB Mehteranı, bu kez kurtuluş etkinlikleri için İzmit’e geldi. İBB Mehteranı & Kurtuluş Türküleri konseri Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SOLOTÜRK ekibinin gösteri uçuşunun ardından SEKA Park’ta gerçekleştirildi.

İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlar türkülere eşlik ederken bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekmeyi de ihmal etmedi.