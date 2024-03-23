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Şirinköy'de geleneksel ramazan akşamı çocuk şenliği coşkusu
Gölcük Belediyesi “Geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri, Şirinköy’de çocuklar unutulmaz bir akşam yaşattı
GÜNDEM 23.03.2024, 12:43
Gölcük Belediyesi “Geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri, Şirinköy’de çocuklar unutulmaz bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; “Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği” etkinlikleri, Gölcüklü çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Şirinköy Kültür Merkezi’nde çocuklar Ramazan akşamları coşkusunu yaşadılar. Hacivat ile Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, Sihirbaz gösterisi ile çocuklar ve aileleri, geleneksel Ramazan akşamı atmosferinde eğlence dolu dakikalar geçirdiler.
Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği, 26 Mart Salı akşamı, saat 20.30'da, Kongre Sarayı'nda devam edecek.
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