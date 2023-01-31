Sason’da çiftçilere tarım desteği

Batman’ın Sason ilçesinde Sert Çekirdekli Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere ihata malzemeleri dağıtıldı.BATMAN (İGFA) - Meyveciliği geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla çiftçilere verilen desteklerin devam ettiğini dile getiren Sason İlçe Tarım Müdürü Eyyüp Aktaş, bu kapsamda 90 dekarlık alanda kurulumu yapılacak meyve bahçeleri için ihata malzemelerini çiftçilere dağıttıklarını bahçe kurulumunun diğer safhalarında da gerekli desteklerini vereceklerini kaydetti.

Aktaş proje kapsamında şuan 9 çiftçi ile başladıklarını bu sayının ileriki günlerde artacağını söyledi.