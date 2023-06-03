Osman Gürün'den Çevre Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bir mesaj yayımladı.MUĞLA (İGFA) - “Çevremizdeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymalı ve birlikte yaşamayı öğrenebilmeliyiz” diyen Başkan Gürün, her canlının doğaya sağladığı bir katkı olduğuna da dikkat çekerek, “Onların korunmasının insanlığın devamı, çocuklarımızın geleceği için de önemli olduğunu unutmamalıyız. Muğla’mıza bahşedilen eşsiz güzellikteki doğanın, üzerinde yaşayan tüm canlıların korunması için bizler üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Kentimiz turizmini, tarımını, ekonomisini çevre değerlerine borçludur. Çevreyi koruyarak yarınlarımızı güvence altına almalıyız’’ dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; ‘’ Dünya’nın ve Türkiye’nin göz bebeği, tabiat ananın en cömert davrandığı şehirlerden biri olan Muğla’da yaşıyoruz. Yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi, doğal güzellikleri ile Muğlamız bir şehirden fazlasıdır. Şehrimizi korumak, güzellikleri ile geleceğe miras bırakmak için de var gücümüzle çalışıyoruz.