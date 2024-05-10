Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurusu www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Başvuruların 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacağı duyurulurken, atamaların ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.



Değiştirme işlemlerine ilişkin duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz