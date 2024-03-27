Mustafakemalpaşa'da ramazan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mustafakemalpaşa’da vatandaşlarla buluşan Başkan Aktaş, “Yeni dönemde ektiğimiz tohumlar, ektiğimiz fidanlar meyve verecek. Bizler 5 yıl boyunca önemli ve güzel projelere imza attık” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da bu dönem altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa’da düzenlenen geleneksel iftar programında binlerce vatandaş ile aynı sofra etrafında buluştu.

Düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Oğuz Babacan, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“5 YIL BOYUNCA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK”

Mustafakemalpaşada’da gerçekleşen iftar programında konuşan Başkan Aktaş, yerel seçime kısa bir süre kaldığını hatırlattı. Aktaş, “Mehmet kardeşimle beş yıl boyunca pandemi, depremler, seller, yangınlar, ekonominin olumsuz etkilendiği sürece rağmen birçok güzel işlere imza attık. Yeni dönemde göreceksiniz bu ektiğimiz tohumlar, bu ektiğimiz fidanlar çok güzel meyve verecek. Ben Mustafakemalpaşalı kardeşlerimizden hem ilçede, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci kardeşim için hem de büyükşehirde şahsım için güçlü bir destek istiyorum’’ dedi.

“BU ZAFERİMİZİ MEYDANLARDA KUTLAYACAĞIZ”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci, “İnşallah 31 Mart akşamında da yine aynı toplulukla hep beraber bu zaferimizi birlikte meydanlarda kutlayacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda çok zor yollardan geçtik. Biz Mustafakemalpaşa’nın Cumhur İttifakı sancağı altında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bizlere göstermiş olduğu istikamette hiçbir zaman durmadan bugüne kadar sağ salim geldik. Bundan sonra da Cumhur İttifakı sancağı hem Mustafakemalpaşa’da hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde dalgalanmaya devam edecek” dedi.

Başkan Aktaş ve beraberinde heyet ile birlikte iftar programının ardından Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesini ziyaret etti. Başkan Aktaş, vatandaş buluşmasında meşale ve havai fişekler arasında coşkuyla karşılandı. Aynı zamanda çevre köylerden gelen vatandaşlarda büyük bir ilgi gösterdi.

“VATANDAŞLARIMIZA SÖZ VERİYORUM”

Taşpınar Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, “Güler yüzünüz, muhabbetiniz, coşkunuz için teşekkür ederim. Mehmet kardeşim yol dedi, yolu hallettik. Düğün salonu dedi, onunla alakalı çalışma başlattık” dedi.

“TAŞPINAR BENİM KÖYÜM”

Taşpınar Mahallesi’nde hayvancılıkla alakalı alt yapı var olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Biz Tarım A.Ş. marifeti olarak koyunda veriyoruz. Vatandaşlarımıza destekçi olacağımıza sizlere buradan söz veriyorum. Cumhur İttifakı’na destek verin. Size söz veriyorum, Taşpınar benim özelim, Taşpınar benim kalbimdedir, Taşpınar benim köyümdür. Özel olarak ilgileneceğimden şüpheniz olmasın. 5 sene boyunca Mehmet kardeşimizle birlikte birçok köyde güzel işler yaptık. Halı saha, mahalle konağı, alt yapısını bitirdiğimiz köyler oldu. Ben sizlerden güçlü bir destek bekliyorum. Mustafakemalpaşa’da Cumhur İttifakı bayrağını en tepeye Ahmet Beygirci ile birlikte dikmeye söz veriyor musunuz” dedi.

Başkan Aktaş'ın Mustafakemalpaşa'da bir sonraki durağı ise Karadenizliler Derneği ziyareti oldu. Mustafakemalpaşa programının ardından Başkan Aktaş, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak ile birlikte Erzincanlılar Derneği’nde sahur programına katıldı. Aynı zamanda programa Bursalı vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken Başkan Aktaş, vizyon projelerini paylaştı.