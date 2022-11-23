Mustafa Ercan’dan Kars Sarıkamış'a Şehitler Anıtı

Muğla’nın faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük mermer ocaklarına sahip Ermaş Mermer, Kars’ın Sarıkamış ilçesine Anıt Mermer hazırladı.Yüksel ERCAN / MUĞLA (İGFA) - Aynı zamanda Sarıkamış Platformu üyesi de olan Ermaş Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan tarafından 7 yıl önce yaptırıp Sarıkamış'a gönderdiği iki mermer bloktan oluşan anıtın mesneti yaptırıp üst üste koyuldu.

Mesnetin kaplamasını rötuşları ve çevre tanzimi ise yaz aylarında yapılcağı bildirildi.

Anıtın yerine konulmasından son derece memnun olduğunu söyleyen Mustafa Ercan, Sarıkamış Kızılçubuk köyüne (babamın köyü) dikilecek olan anıt mermerin memnuniyetini yaşadığını dile getirdi. "Bize o mirası bırakan o ecdada karşı sorumluluklarımız var" diyen Ercan, "Ecdadımıza, şehitlerimize ve memleketimiz Sarıkamış’a sahip çıkmak için ne yapsak azdır. Bu bilgilendirme anıtının bulunduğu yer bir zamanlar ailemizin yaşamış olduğu Kızılçubuk Köyü olması da beni ayrıca çok duygulandırdı. Bu topraklara hepimizin borcu var. Bu projeyi bana öneren kıymetli büyüğüm Prof. Bingür Sönmez Hocama ve eserin yerine konulmasında teknik destek veren Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜMİT KABAY: ANIT İÇİN MUSTAFA ERCAN’A TEŞEKKÜR EDERİZ

Sarıkamış Pltformu Başkanı Ümit Kabay ise, 7 yıl önce platform üyesi ve yöneticilerimizden Mustafa Ercan'ın yaptırıp Sarıkamış'a gönderdiği iki mermer bloktan oluşan anıtın mesnetini üst üste koydurduklarını belirterek, 35 tonluk mermer Şehitlik anıtı büyük gayretler ile yerine monte edildiğini kaydetti.

Şehitlik yürüyüş toplanma merkezinin üst tarafına kurulan bu anıt şehitlerimize yakışır bir anıt olduğunu belirten Kabay, mesnetin kaplamasını rötuşları ve çevre tanzimini inşallah yaz aylarında yaptırılacağını söyledi.