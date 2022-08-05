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Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 teröristin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 05.08.2022, 18:50
Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Amerika'nın yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacağının altını çizen Soylu, "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin" dedi.

#Pkk #murat karayılan #Terör
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