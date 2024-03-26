Muhsin Yazıcıoğlu Manisa'da anıldı

Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Sultan Caminin helva dağıtımı gerçekleştirdi. Helva dağıtımına Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı Hasan Çam ve yönetimi, Nizam-ı Âlem Ocakları Manisa İl Başkanlığı, Milli Yol Partisi Şehzadeler ilçe teşkilatı, Milli Yol Partisi Yunusemre ilçe teşkilatı katıldı. Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı Hasan Çam "Bugün şehit liderimiz sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin yıl dönümü vesilesiyle toplandık ve hayrımızı gerçekleştirdik.MANİSA (İGFA) - Rabbim kabul eylesin inşallah" dedi. Şehadetinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen görülen davalarda arpa boyu yol alınmadığını aktaran Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı Hasan Çam" Şehit liderimiz sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun davalarında ilerleme olmaması biz dava arkadaşlarını, kamuoyunu maalesef ki derinden yaralamıştır ve üzmüştür.

Suikast ile ilgili şu an görülen dava,sayın genel başkanımız Remzi Çayır’ın da dediği gibi helikopter enkazından çalınan ve yok edilen parçaların hırsızlığı davasıdır.

Sayın genel başkanımız görülen davanın en başından beri de yakın takipçisidir!

Bizler de sayın genel başkanımızla istişarelerimiz neticesinde suikasti asla ve asla gündemden düşürtmeyeceğiz ve sonuna kadar da takipçisi olacağız. Buradan yetkili mercilere sesleniyorum. Bu suikast derhal aydınlatılmalıdır.

Aziz Türk milleti ve dava hareketimiz bu suikastın sümen altı edilmesine asla izin vermeyecektir" şeklinde konuştu.