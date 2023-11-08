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MHP Nevşehir'den Mehmet Savran'a ziyaret
GÜNDEM 08.11.2023, 09:00
MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bir süre önce gerçekleştirilen kongre sonucunda MHP Nevşehir İl Başkanlığı görevine seçilen Adnan Doğu ve yönetimini başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette Doğu ve beraberindeki il yönetimini tebrik eden Savran, görevlerinde başarılar diledi.
Savran, “Cumhur İttifakı olarak şehrimize, ülkemize hep birlikte hizmet ederek, güzel eserleri birlikte inşa edeceğiz. Yeni göreviniz h
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