Memduh Büyükkılıç'tan İsveç'e kınama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah namazında Hunat Camii’nde buluşarak, İsveç’teki alçak olayı lanetledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’de de camilerde sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah namazını Hunat Camii’nde kılarak, gençler başta olmak üzere Kayserililerle buluştu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Stockholm Büyükelçiliğİ önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve İsveç makamlarının buna izin vermesinin alçaklık olduğunu vurgulayarak, “Tüm İslam âlemini hedef alan bu eyleme izin veren İsveç makamlarını kınıyorum. Kutsal kitabımıza alçakça saldırı düzenlemeyi planlayanlara asla geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam âlemine yapılan saygısızlığı lanetleyen Büyükkılıç, “İsveç’te yaşanan alçaklık sonrası sabah namazına müteakip Hunat Camii’nde hemşehrilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek, hep birlikte namazımızı eda edip, dua ettik” ifadelerini kullandı.

Sabah namazında buluşan vatandaşlar da Stockholm'de İslam düşmanı Paludan tarafından gerçekleşen provokasyona tepki gösterdi.

Hunat Camii’ndeki sabah namazı programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile çok sayıda vatandaş katıldı.