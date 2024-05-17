İnegöl'de vefat eden zabıta memuru Şengün için tören düzenlendi

Yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren zabıta memuru için bugün İnegöl Belediyesinde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Mustafa Şengün’ü 37 yıldır şehrine hizmet ettiği kurumun önünden dualarla son yolculuğuna uğurladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan 61 yaşındaki Mustafa Şengün, yakalandığı amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. 1987 yılında Kurşunlu Belediyesinde henüz 24 yaşında bir genç olarak hizmete başlayan ve akabinde 2014 yılında Kurşunlu Belediyesi’nin İnegöl’e bağlanmasıyla İnegöl Belediyesinde görevine devam eden Mustafa Şengün için bugün İnegöl Belediye binası önünde tören düzenlendi.

37 yıldır hizmet ettiği kurumun önünde mesai arkadaşları ve sevenlerinin dualarla son yolculuğuna uğurladığı Mustafa Şengün için helallik alındı. İnegöl Belediyesi çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Hepimizin başı sağ olsun. Kurumumuzda uzunca yıllar çalışıp bugün de ebediyete uğurladığımız Mustafa ağabeyimizin duasını yapmak üzere burada toplandık. Tabi ölüm denildiği zaman çok fazla söyleyecek söz yok. Ölüm bize en önemli mesajı veriyor. Ben Mustafa ağabeyimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yakalandığı bir rahatsızlık neticesinde bugün ebediyete uğurluyoruz. Biz kendisinden razıyız, hakkımız varsa helal olsun. Cenabı Allah cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Ömrü boyunca şehrimiz için çalışıp mücadele etti. Ben bugün burada olanlara da teşekkür ediyorum” dedi.