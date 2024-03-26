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Keşan'da 49 bin 31 seçmen oy kullanacak

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Keşan merkeze bağlı 11 mahallede 49 bin 31 seçmen, Keşan merkez ve belde mahalleleri ile köylerinde ise toplamda 66 bin 60 seçmen oy kullanacak

GÜNDEM 26.03.2024, 14:37
Keşan'da 49 bin 31 seçmen oy kullanacak

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Keşan merkeze bağlı 11 mahallede 49 bin 31 seçmen, Keşan merkez ve belde mahalleleri ile köylerinde ise toplamda 66 bin 60 seçmen oy kullanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili takvim işlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Keşan merkez ile belde ve köylerdeki seçmen sayılarının mevcut hali de belli oldu.

Keşan merkeze bağlı 11 mahallede kurulacak 149 sandıkta oy kullanacak olan seçmen sayıları belli oldu. Buna göre mahalleler, sandık sayıları ve seçmen sayıları şöyle;

9 bin 571 seçmeni bulunan İspat Cami Mahallesi en çok seçmen bulunan mahalle oldu. Bu mahallede, seçmenler 29 sandıkta oy kullanacak

İspat Cami Mahallesi’de sandıklara göre seçmen sayısı da şöyle;

İlhami Ertem Meskleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 13 sandık-4 bin 266 seçmen

Kurtuluş İlkokulu: 9 sandık-3.032 seçmen

Keşan Meslek Yüksekokulu: 7 sandık- 2.273 seçmen

İkinci sırada ise 8 bin 465 seçmen ile Aşağı Zaferiye Mahallesi yer aldı. Burada da seçmenler 26 sandıkta oylarını kullanacak.

Aşağı Zaferiye Mahalllesi’nde sandıklara göre sandıklara göre seçmen sayısı da şöyle;

Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu: 4 sandık- 1.296 seçmen

Cumhuriyet Ortaokulu: 8 sandık-2.568 seçmen

Keşan Meskeki ve Teknik Anadolu Lisesi: 14 sandık-4.601 seçmen

Büyük Cami Mahallesi’nde 15 sandıkta 4 bin 886 seçmen

Büyük Cami Mahallesi’nde sandıklara göre seçme sayısı da şöyle;

Abdul Şavur İlkokulu: 4 sandık-1.233 seçmen

Raşit Efendi İlkokulu: 11 sandık-3.653 seçmen

Cumhuriyet Mahallesi’nde 12 sandıkta 3 bin 838 seçmen

Cumhuriyet Mahallesi’nde sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;

Keşan Anadolu Lisesi: 12 sandık 3 bin 883 seçmen

İstasyon Mahallesi’nde 1 sandıkta 117 seçmen

Yenimescit Mahallesi’nde 12 sandıkta 4 bin 133 seçmen

Yenimescit Mahallesi’nde sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;,

Atatürk Ortaokulu: 12 sandık-4.133 seçmen

Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde 19 sandıkta 6 bin 339 seçmen

Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;

Ahmet Yenice Ortaokulu: 10 sandık-3.399 seçmen

Keşan Lisesi: 9 sandık-2.940 sandık

Yeni Mahalle’de 16 sandıkta 5 bin 304 seçmen

Yeni Mahalle’de sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu: 9 sandık-2.954 seçmen

Feride ve Mehmet Çuhacı Ortaokulu: 7 sandık-2.350 seçmen

İzzetiye Mahallesi’nde 2 sandıkta 657 seçmen

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 14 sandıkta 4 bin 650 seçmen

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde sandıklşara göre seçmen sayısı şöyle;

Dr. Ali İhsan Çuhacı İlköğretim Okulu: 5 sandık-1.735 seçmen

Şehit Er Akın Buluş İlkokulu: 5 sandık- 1.530 seçmen

Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu: 4 sandık-1.385

Paşayiğit Mahallesi’nde 3 sandıkta 1.028  seçmen oy kullanacak.

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