Keşan'da 49 bin 31 seçmen oy kullanacak
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Keşan merkeze bağlı 11 mahallede 49 bin 31 seçmen, Keşan merkez ve belde mahalleleri ile köylerinde ise toplamda 66 bin 60 seçmen oy kullanacak
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Keşan merkeze bağlı 11 mahallede 49 bin 31 seçmen, Keşan merkez ve belde mahalleleri ile köylerinde ise toplamda 66 bin 60 seçmen oy kullanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili takvim işlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Keşan merkez ile belde ve köylerdeki seçmen sayılarının mevcut hali de belli oldu.
Keşan merkeze bağlı 11 mahallede kurulacak 149 sandıkta oy kullanacak olan seçmen sayıları belli oldu. Buna göre mahalleler, sandık sayıları ve seçmen sayıları şöyle;
9 bin 571 seçmeni bulunan İspat Cami Mahallesi en çok seçmen bulunan mahalle oldu. Bu mahallede, seçmenler 29 sandıkta oy kullanacak
İspat Cami Mahallesi’de sandıklara göre seçmen sayısı da şöyle;
İlhami Ertem Meskleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 13 sandık-4 bin 266 seçmen
Kurtuluş İlkokulu: 9 sandık-3.032 seçmen
Keşan Meslek Yüksekokulu: 7 sandık- 2.273 seçmen
İkinci sırada ise 8 bin 465 seçmen ile Aşağı Zaferiye Mahallesi yer aldı. Burada da seçmenler 26 sandıkta oylarını kullanacak.
Aşağı Zaferiye Mahalllesi’nde sandıklara göre sandıklara göre seçmen sayısı da şöyle;
Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu: 4 sandık- 1.296 seçmen
Cumhuriyet Ortaokulu: 8 sandık-2.568 seçmen
Keşan Meskeki ve Teknik Anadolu Lisesi: 14 sandık-4.601 seçmen
Büyük Cami Mahallesi’nde 15 sandıkta 4 bin 886 seçmen
Büyük Cami Mahallesi’nde sandıklara göre seçme sayısı da şöyle;
Abdul Şavur İlkokulu: 4 sandık-1.233 seçmen
Raşit Efendi İlkokulu: 11 sandık-3.653 seçmen
Cumhuriyet Mahallesi’nde 12 sandıkta 3 bin 838 seçmen
Cumhuriyet Mahallesi’nde sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;
Keşan Anadolu Lisesi: 12 sandık 3 bin 883 seçmen
İstasyon Mahallesi’nde 1 sandıkta 117 seçmen
Yenimescit Mahallesi’nde 12 sandıkta 4 bin 133 seçmen
Yenimescit Mahallesi’nde sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;,
Atatürk Ortaokulu: 12 sandık-4.133 seçmen
Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde 19 sandıkta 6 bin 339 seçmen
Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;
Ahmet Yenice Ortaokulu: 10 sandık-3.399 seçmen
Keşan Lisesi: 9 sandık-2.940 sandık
Yeni Mahalle’de 16 sandıkta 5 bin 304 seçmen
Yeni Mahalle’de sandıklara göre seçmen sayısı şöyle;
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu: 9 sandık-2.954 seçmen
Feride ve Mehmet Çuhacı Ortaokulu: 7 sandık-2.350 seçmen
İzzetiye Mahallesi’nde 2 sandıkta 657 seçmen
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 14 sandıkta 4 bin 650 seçmen
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde sandıklşara göre seçmen sayısı şöyle;
Dr. Ali İhsan Çuhacı İlköğretim Okulu: 5 sandık-1.735 seçmen
Şehit Er Akın Buluş İlkokulu: 5 sandık- 1.530 seçmen
Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu: 4 sandık-1.385
Paşayiğit Mahallesi’nde 3 sandıkta 1.028 seçmen oy kullanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13