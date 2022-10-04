Kayseri Yahyalı'da meclis yoğun gündemle toplandı

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Meclisi, ekim ayı olağan meclis toplantısını yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 9 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda; 2022 Ücret Tarifelerinde revize yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2023 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2023 Yılı Ücret Tarifeleri, Belediye birim bütçeleri arasında ödenek aktarması yapılması talebi, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kamyon hibesi, İsmet Mahallesi Tapur Mevkiindeki muhtelif paftalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Yahyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı itirazları ile Mahalle sınırları görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Esat Öztürk toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine Elma ve Turizm Festivali, parke ve asfaltlama çalışmaları, halı saha yapımları, mahalle konakları, Aladağlar yol çalışması, Aksu Vadisi yol çalışması, Kapuzbaşı yolu sıcak asfaltlama, Avlağa yolu sathi kaplama, Yeşilköy Şelalesi peyzaj çalışması, Tekstil Atölyesi ve Develi Kavşağı düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.