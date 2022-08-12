Kayseri Talas'ta hasat vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir karış toprak boş kalmasın’ sözünü hayata geçiren Kayseri'nin Talas Belediyesi, tarımsal çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başakpınar Mahallesinde 92 dekar araziye ekilen Siyez Buğdayı, düzenlenen ‘Buğday Hasat Şenliği’ ile hasat edildi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programa Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra kırsal mahalle muhtarları ve Başakpınarlı çiftçiler katıldı.

Program öncesi muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, yapılan ekim ve hasadın maksadıyla ilgili bilgiler verdi.

Daha önce Abdullah Gül Üniversitesi’nde benzer bir uygulamanın yapıldığını hatırlatan Başkan Yalçın, “Geçen yıl Abdullah Gül Üniversitesi’nin içine ekim yapmıştık ve gayet de güzel verim almıştık. 27 ton un çıktı. Allah’tan yapmışız. Daha sonra korona geldi ve koronada onu dar gelirlilere dağıttık.” dedi.

Ekime müsait arazilerin boş kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Yapılması gereken, bu araziler boş durana kadar ekilmesi gerekir. Allah herkesi işlerinde muvaffak etsin.”

‘BUGÜNE KADAR BÖYLE BELEDİYE GÖRMEKDİK’

Başkan Yalçın’ın ardından çiftçiler ve muhtarlar adına düşüncelerini dile getiren Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, belediye tarafından ilçe tarımına büyük bir emek verildiğini kaydederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Burada sizlerin de çok emeği var. Biz bugüne kadar böyle çalışan bir belediye görmedik, bu gerçekleri göz ardı etmemek lazım.” ifadelerini kullanan Muhtar Sivritaş, “Bugün burada sizin katkılarınızla toplandık. Burada çiftçilere verdiğiniz değeri bir kez daha görmüş olduk. Çiftçilerimiz ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.