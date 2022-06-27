Kayseri Kocasinanlı çocuklar çok şanslı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, yaz tatili dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlediği ve pandemi nedeniyle iki yıldır ara verdiği sokak oyunları şenliklerinin ilkini Yemliha Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi olarak sokak oyunlarıyla çocukların kişisel gelişimine katkı sağladıklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle gezmeye başladık. P İnşallah her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirmeye ve ailelerimizi de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşatacağız. Özellikle çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla yakından ilgilenip, Başkan Çolakbayrakdar’ın selamını ileten Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ise yoğun programı nedeniyle Başkan Çolakbayrakdar’ın etkinliğe katılamadığını söyledi.

Halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, vantrolog etkinliğini de büyük bir keyifle izledi. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not aldı.