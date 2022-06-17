Kayseri'de “Akıllı Ulaşım Toplantısı” yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşım yatırımlarına ilişkin “Akıllı Ulaşım Toplantısı” gerçekleştirildi. Kayseri’deki akıllı ulaşım ve kavşaklar konusu masaya yatırılan toplantıda Başkan Büyükkılıç, ulaşım yöneticilerinden brifing de aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, daire başkanları ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile ulaşım birimindeki yetkililer katıldı.

Teknoloji ile ulaşımı entegre eden, akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya özen gösteren ve bu süreçte de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda örnek olarak gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da akıllı uygulamaları içeren hizmetlerini yürütüyor.

Konuya ilişkin sık sık toplantılar düzenleyerek kurmayları ile görüş ve bilgi alışverişinde bulunan Başkan Büyükkılıç, akıllı ulaşım ve kavşaklar konusunda gerçekleştirdiği son toplantısında ise ‘yeşil dalga arterleri, akıllı kavşaklar, araç sayımı, iyileştirme oranları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması’ gibi başlıklarda brifing alarak istişarelerde bulundu.

Brifingde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Başkan Büyükkılıç’a ulaşım alanında yapılan faaliyetler ve çalışma sistemi ile ilgili sunum eşliğinde bilgi verdi.

KAYSERİ’DEN AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

Akıllı Şehir Buluşmaları programları düzenleyerek akıllı şehircilikte yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, projelendirerek planlamasını yaptığı ve uygulamaya koyduğu akıllı şehircilik faaliyetleri ile yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı doğrultusunda Ar-Ge Merkezi bünyesindeki faaliyetlerine 1 Kasım 2018 itibariyle başlayarak, Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım alanlarında pek çok projeye imza attı. Bu kapsamda, ‘Raylı Sistem ve Ekipmanları, Sinyalizasyon ve Manyetik Sensörler, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) odaklı Görüntü İşleme ve Radar Teknolojileri, Ulaşım Odaklı Optimizasyon Modelleri ve Uygulamaları, Coğrafi Yazılım, Şehir İçi Akıllı Bilgilendirme Sistemleri’ gibi konularda Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye ve sektöre katkı sağlıyor.