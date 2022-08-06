İzmir'de Aqua Yaşam'a büyük ilgi

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aqua Yaşam Havuzları ve kafeteryası, yaz sıcaklarında İzmirlilerin adeta akınına uğruyor. Sezon devam etmesine karşın geçen yılın ziyaretçi rakamları şimdiden aşıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'e bağlı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen yıl tesisten yaklaşık 25 bin kişinin yararlandığını hatırlatarak, “Bu yıl ise sadece temmuz ayında 20 bin kişi geldi. Haziran ve ağustos ağustos aylarını da hesaba kattığımızda, rakam 40 bini aşacak. Bu tablo Aqua Yaşam'a gösterilen güvenin, ilginin boyutunu ortaya koyuyor” dedi.

Tesislerde hijyen ve hizmet kalitesinin korunmasına özel önem verdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bunları dikkate alırken, hizmetin ekonomik olmasına da özen gösteriyoruz. Bugün bakıldığında benzer tesislerin fiyatları, 2-3 katına çıkıyor” diye konuştu.

Aqua Yaşam'ın gelecek yıllarda da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, “Tesise güven ve ilgi duyan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. Umarım keyifli saatler geçirmişlerdir” dedi.

Tesisler bu yıl 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Haziran ayında yaklaşık 10 bin, temmuzda da 20 bin kişi havuzlardan yararlandı. Haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi yapılıyor. Abonelik sistemi de olan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar, 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek.