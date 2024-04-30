İletişim'den Oktar Örgütü ile ilgili açıklama

“Oktar Örgütü’nün sosyal medya yapılanması, yargı kararıyla hâlen faaliyetlerini sürdürüyor” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Oktar Örgütü’nün sosyal medya yapılanması, yargı kararıyla hâlen faaliyetlerini sürdürüyor.” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde geçen, "Bakan Yılmaz Tunç, Oktar Örgütü’nün sosyal medyadaki yapılanmasına ait hesapların kapatılması için yapılan başvurularla ilgili ret kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme hâkimi izne ayrıldı, yerine gelen hâkim de talepleri reddetti." şeklindeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sosyal medya platformu X hesapları üzerinden yapılan ve suç teşkil eden paylaşımların tamamı hukuki çerçevede incelenmekte ve soruşturulmaktadır. Yargı süreçleri ile ilgili şaibe oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.