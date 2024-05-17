'Kenger Sakızı Yapımı' ulusal envantere girecek

Bingöl'ün “Kenger Sakızı Yapımı” kültürel miras olarak kayıt altına alınacağı duyuruldu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına devam eden Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması İl Tespit Kurulu, “kenger sakızı yapımının da kayıt altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması (SOKÜM) Sözleşmesi kapsamında, illerin kültürel miraslarının kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar başkanlığında oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması İl Tespit Kurulu, Bingöl’deki kültürel değerlerin tespit ve kayıt işlemlerini sürdürüyor.

6 KÜLTÜREL MİRAS KAYIT ALTINA ALINDI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Önalan, Folklor Araştırmacısı Seda Küçükbilezikçi Kılıç, Bingöl Üniversitesi’nden Abdullah Demir, Doç. Dr. Ömer Tokuş, Gazeteci Ömer Şanlı, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Songül Duzcu ve Hasan Berdibek’ten oluşan komisyon, bugüne kadar altı kültürel mirasın kayıt altına alınmasını sağladı. Kayıt altına alınan kültürel miraslar arasında palas yapımı, cacim yapımı, kara çarşamba geleneği, kartal oyunu, Sancak Balıklı Göl ve Bingöl’ün arıcılık ve bal kültürü bulunuyor.

KENGER SAKIZI YAPIMI ULUSAL ENVANTERE KAYIT İÇİN BAKANLIĞA SUNULACAK

SOKÜM İl Tespit Kurulu, Bingöl’de ilkbaharda yetişen kenger bitkisinden sakız yapımını da kayıt altına almak için çalışma başlattı. Kenger sakızı yapımı ile ilgili süreç, detaylı bir rapor halinde hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. Bakanlığın değerlendirmesi sonrası, uygun bulunması halinde kenger sakızı yapımı, Bingöl adına SOKÜM ulusal envanterine kaydedilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, bu çalışmaların Bingöl’ün kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.