İçişleri'nden kamu yönetimine 10 yeni kitap

İçişleri Bakanlığı'nca 2022 yılında AREM tarafından 'kamu yönetimi' alanında 10 yeni kitap yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM), yaptığı araştırma faaliyetleri neticesinde kitaplar yayımlamayı sürdürüyor.

2022 yılının ilk yarısında, AREM tarafından kamu yönetimi alanında 10 yeni kitap yayımlanarak kültür dünyasına kazandırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AREM'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Soylu paylaşımında, "Bilgi, tecrübe ve tüm süreçler Bakanlığımız AREM (Araştırma ve Etütler Merkezi) tarafından gelecek nesillere aktarılıyor. Yüzlerece kitaba ev sahipliği yapan AREM'de, 10 yeni kitabı daha kitap dünyası ile buluşturduk. Sağ olun..." ifadelerini kullandı.