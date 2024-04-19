Erzincan için 'Araştırma Komisyonu' kararı Resmi Gazete'de

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair karara göre, konuya ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atalay Uslu oldu.

Komisyonda, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek komisyon başkanvekili, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan komisyon sözcüsü, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri şöyle belirlendi: