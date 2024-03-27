Elektrikli metrobüs teste çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüslerin test sürüşüne 1 Nisan itibariyle başlıyor. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da toplu ulaşımında en büyük rol metrobüs hattına düşüyor. Beylikdüzü’nden Kadıköy’e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs; günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırımlar yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İETT ve Metro İstanbul işbirliği ile hayata geçen elektrikli metrobüsler son teknolojiye sahip olması ve yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor.

Yüzde 100 elektrikli metrobüsler için bilgi veren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, “Bu araç manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı sağlıyor. Aracın hem önünde hem de arkasında sürücü kabini mevcut. Tam şarj ile 80 km menzile sahip. 20 dakikalık şarj ile 50 km gidebiliyor. 4 vagonlu, 420 yolcu kapasiteli. Bu kapasite son derece önemli çünkü bundan önceki araçlarda 150 yolcu taşınırken, son dönemde alınan 280 kişilik araçlarla yolcular taşınıyordu. Şimdi bu araçla yolcu kapasitesi 420’ye çıkacak” dedi.

Elektrikli metrobüsün tamamen sessiz çalıştığına dikkat çeken Demet, böylece gürültü kirliliğinde önüne geçileceğini vurguladı. Demet, “Yeni nesil elektrikli metrobüsler 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani dizel araçlara kıyasla yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 300 ton karbondioksit salınımını engelliyor. Bu rakam İstanbul’a yılda 8 bin ağaç dikmeye eşdeğer bir rakam. Metrobüs hattında sadece 1 günde 250 bin km yol yapıldığı göz önüne alındığında İstanbul için çok önemli bir yakıt tasarrufu elde edilecek. Daha çevreci bir İstanbul için de önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.