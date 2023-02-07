Deprem bölgeleri için uygun battaniye

Büyük bir depremle sarsılan 10 ilde ısınma önemli bir problem haline geldi. İhtiyaçlar listesinde ilk sırada yer alan battaniye için Fayteks firması önemli bir destek sundu.Mehmet ÇETİNKAYA/ a GAZETE (BURSA İGFA)

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından vatandaşların evlerine girememesi nedeniyle, zorlu kış şartlarının da etkisiyle battaniye ihtiyacı üst seviyeye çıktı.

İstanbul merkezli, Çorlu ve Kayseri’de faaliyet gösteren Fayteks Firması, deprem bölgelerine gönderilmek üzere battaniye siparişi aldıklarını duyurdu. Tane fiyatı olarak paketleme dahil 133 TL + KDV belirlendi. Bir palette 120 adet bulunuyor. Siparişlerin en az 1 palet olarak verileceği ifade edildi. Ürünler siparişi verenlerin adına AFAD’a ya da istenen farklı bir adrese teslim edilebilecek.