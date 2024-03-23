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Darıca'daki köprü inşaatında sona doğru

Darıca Osmangazi Köprüsünün bulunduğu bölgedeki trafik yükünü azaltmak için inşa edilen ikinci köprünün son kat asfaltı önümüzdeki günlerde serilecek

GÜNDEM 23.03.2024, 10:31
Darıca'daki köprü inşaatında sona doğru

Darıca Osmangazi Köprüsünün bulunduğu bölgedeki trafik yükünü azaltmak için inşa edilen ikinci köprünün son kat asfaltı önümüzdeki günlerde serilecek.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ilave köprüde sona yaklaşıldı. Çok kısa süre içerisinde açılması planlanan ikinci köprü için hava şartlarının el vermesiyle birlikte son kat asfalt serimleri gerçekleştirilecek.

SON KAT ASFALT SERİLECEK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması ile sona yaklaşılan Darıca Osmangazi İkileme Köprü yapım işinde şu an köprü oto ve yaya korkulukları ile kaldırım imalatları yapılıyor. Büyükşehir ekipleri, çok kısa zaman içerisinde yeni inşa edilen köprü üstüne ve bağlı bulunan yollara son kat asfalt serimini yapacak. Bu işlemlerden sonra Osmangazi Köprüsü, yeni hali ile 2x2 şeklinde hizmet vererek bölgenin trafik yükünü azaltacak.

SANAYİYE VE AŞIROĞLU CADDESİNE ERİŞİM

205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimleri daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak.

 

205 METRE UZUNLUKTA

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanıldı. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılacak. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları gerçekleştiriliyor. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılıyor. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılıyor.

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