Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son durumu paylaştı... Can kaybı 250'yi geçti!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki can kaybı sayısının 284 olduğunu, binlerce yaralı ve binanın yıkıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 yaralı ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı.

Oktay'ın AFAD'da yaptığı açıklamasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Ankara'da bulunan bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ilde ciddi yıkımlara ve kayıplara neden olan deprem ile ilgili bazında kendisine ulaşan sayıları paylaştı.

"Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik" diyen Fuat Oktay, "Hatay'da 4 kişi vefat etti. Osmaniye'de 20 kaybımız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Şanlıurfa'da 18 kaybımız var. Antep'te 80 kişi hayatını kaybetti. Adana'da 10 kaybımız var. Malatya'da 47 kaybımız var" dedi.

Hatay Havalimanı'nın uçuşlara kapalı olduğunu artçı deprem konusunda da 78 artçı depremin meydana geldiğini ve 6'dan büyük 3, 5'ten büyük 8 artçının kaydedildiğini vurguladı.

Vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını ifade eden Oktay, "İstismar edilmemesi için tedbiri önceden aldık. AFAD bünyesinde yardımlar toplarnarak koordine edilecek. AFAD'ın sitesinden yardım numaraları duyurulacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Şiddeti yüksek bir depremdi. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Bu arada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Fuat Oktay, "Okullarımızın tatil edilmesi konusu var. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik. Hasarın etkinlik düzeyine göre okulların tatil süresini belirleyeceğiz. Bugün ya da yarın açıklarız. 10 ile ilişkin genel afet bölgesi kararı alınacaktır" diye konuştu.

https://twitter.com/fuatoktay/status/1622489690442985472