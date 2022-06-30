Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı çizgilerimizi belirttik... Yerine getirilmezse Meclis'ten geçirmeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren NATO Liderler Zirvesi'nin ardından değerlendirme toplantısında konuştu. 3’lü muhtırada kırmızı çizgileri belirttiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taleplerimiz yerine getirilmezse parlamentodan geçirmeyiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya ve İsveç ile yapılan anlaşmaya ilişkin Erdoğan, "Bu muhtıra zorlu müzakereler sonrasında elde edilmiş diplomatik bir başarıdır. 3'lü muhtıra ile terörle mücadelede tam iş birliği terörün tüm biçimleri şle mücadelede dayanışma, YPG, PYD ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik bir zaferdir." dedi.

https://youtu.be/kHIN9DsoKq8

(NATO) İttifakımızın Ukrayna’ya desteğinin tam olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananların Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. NATO’nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır" dedi.

BİZ PARLAMENTOMUZDAN BUNU GEÇİRMEDİKTEN SONRA ZATEN BU İŞ YÜRÜMEZ"

"Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez" diyen Cumhurbşkanı Erdoğan, "Önce İsveç ve Finlandiya üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri lazım. Bu zaten metin içerisinde yerini alıyor. Onlar bu görevlerini yerine getirmeleri halinde biz de parlamentomuza göndeririz. Bunlar yerine getirilmezse bunun parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Biliyorsunuz Makedonya ne kadar zamanda NATO’ya gidebildi? 11+9 20 yılda NATO’ya girebildi. Bu iş öyle süreci çok çabuk işleyen, ben istedim oldu süreci değildir. Onun için İsveç de bunu biliyor Finlandiya da bunu biliyor" diye konuştu.

"İSVEÇ 73 TERÖRİSTİ TÜRKİYE'YE İADE EDECEK"

İsveç'in verilmiş olan sözünün 73 teröristin Türkiye'ye iadesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız. Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım" diye konuştu.

ABD'DEN F16 ALIMI

"ABD'den F16 alımı konusunda Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır" diyen Erdoğan, "Gecikmeden hemen bir heyeti Amerika'ya göndereceğim. Sayın Biden kendinden emin. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım" diye konuştu.

YUNANİSTAN'IN TUTUMU

Erdoğan, Yunanistan’ın malum son dönemlerdeki tutumu, bizim siyaset anlayışımıza asla uymadığını belirterek, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır" dedi.