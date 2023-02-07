Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik koordinasyonu sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Durum ve arama kurtarma çalışmaları kapsamında siyasi parti başkanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de görüşme yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam ettiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine ediyor.

Depremler sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de ayrı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.