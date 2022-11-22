Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Belediye Binası'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yerleşim yerine taşınan Artvin'in Yusufeli ilçesinin belediye binasının açılışını yaptı.ARTVİN (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"nin ardından yeni yapılan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binası'na geçti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre belediye binasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini davet eden bir vatandaşın evine gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.