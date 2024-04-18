Cinayet şüphelileri kıskıvrak

Haklarında “kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma - bulundurma ve kasten öldürme” suçlarından dosya kaydı bulunan iki kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken İpsala’da askeri yasak bölgede yakalanırken, Enez’de bir kişide de tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Haklarında “kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma – bulundurma ve kasten öldürme” suçlarından dosya kaydı bulunan iki kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanırken, Enez ilçesinde bir kişide de tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Edirne Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada,her iki olayla ilgili şunlara yer verildi:

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde emniyet,asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Komando unsurlarınca İpsala’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu; haklarında “kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma ve kasten öldürme” suçlarından dosya kaydı bulunan Ö.P. ve F.Ş. isimli şahıslar yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında askeri yasak bölgede yakalanarak haklarında adli tahkikat yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak yine halkımızın desteği ile devam edilecektir.

BİR KİŞİDE TABANCA

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen Kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir.

Bu kapsamda;Enez İlçesi Hasköy köyünde ekiplerimiz tarafından icra edilen uygulama esnasında şüpheli 1 şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiş olup,olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheli 1 şahıs hakkında adli tahkikat yapılmıştır.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.