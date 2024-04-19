Bursa İnegöl'deki yangın kontrol altında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde sandalye imalathanesinde yaşanan yangını olay yerinden takip eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı. Taban, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan bir sandalye üretim fabrikasında sabah saatlerine başlayan yangın sonrası İnegöl ve Bursa’daki tüm ekipler teyakkuza geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, BUSKİ ekipleri, İnegöl Belediyesi ekipleri ve çevre ilçelerden gelen ekipler yangına anında müdahale etti. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Belediye Başkanı Alper Taban da yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın haberini alır almaz bölgeye ulaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, olay yerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Organize Sanayi Bölgemizde 4. Cadde üzerinde bir sandalye firmamızdan sabah saatlerinde bir yangın ihbarı alınıyor. Yangını söndürmeyle ilgili de Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ekiplerimiz olay yerine gelerek hemen müdahale ediyorlar. Şu anda yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma ve toparlama süreci devam ediyor. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevindirici tarafı bir can kaybı yaşanmamış olması. Yaralanma yok. Yangının söndürülmesiyle birlikte de hasar tespiti ve yangının başlamasıyla ilgili tespitler yapılacak.”