Son Dakika

Bursa'daki özel okul hakkında skandal iddia!

Bursa Sınav Koleji Kuzey Kampüsü’nde öğrenim gören bir öğrencinin velisinin iddiasına göre okulun yemekhanesinde öğrencilere, tarihi geçmiş ayran ve küflenmiş ekmek veriliyor

GÜNDEM 26.03.2024, 10:18
Bursa'daki özel okul hakkında skandal iddia!

Bursa Sınav Koleji Kuzey Kampüsü’nde öğrenim gören bir öğrencinin velisinin iddiasına göre okulun yemekhanesinde öğrencilere, tarihi geçmiş ayran ve küflenmiş ekmek veriliyor.Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Eğitim çağındaki öğrencilerin sağlıklı ürünlerle hazırlanan, dengeli öğünler ile düzenli bir şekilde beslenmeleri oldukça önemli fakat iddiaya göre Bursa Sınav Koleji Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler düzenli beslenemiyor. Asgari ücret 11 bin 500 lirayken yıllık 25 bin lira yemek ücreti ödediklerini ifade eden birinci sınıf öğrencisinin velisi, bu ödemenin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

TARİHİ GEÇMİŞ AYRAN, KÜFLENMİŞ EKMEK…

Birinci sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin velisi, geçtiğimiz günlerde öğrencilere tarihi geçmiş ayran ile bayat ve küflenmiş ekmek verildiğini, ikindi öğünü olarak adlandırılan öğünde ise yoğurda ekmek doğranıp ya da yuvarlak ekmeğin içerisine bir dilim kaşar peyniri konulup öğrencilere verildiğini iddia etti.

YEMEK SİSTEMİNDEN LİSTELERE ULAŞILAMIYOR

Kampüse kayıt olurken her şeyi şeffaf bir şekilde takip edebileceklerinin söylendiğini kaydeden öğrenci velisi, şimdi ise sistemden yemek listelerine dahi ulaşamadığını ifade etti.

BİRÇOK ŞİKAYET VAR

İlkokul öğrencilerinin bu duruma pek sesini çıkaramadığını da dile getiren veli, üst sınıfların da bu sorunla karşılaştıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti. 

“YEMEKLERDE ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK HİÇBİR ŞEY YOK”

Özellikle ikindi öğünü olarak adlandırılan öğünlerde çocukların gelişimine katkı sağlayacak herhangi bir besin olmadığını belirten veli, küflenmiş ve tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra önceki günden kalan yemeğin bir sonraki günün yemeğine karıştırılıp farklı bir yemek olarak sunulduğunu ve bu yemeklerin de soğuk ve az olduğunu ifade etti. Öğrenci velisi buna ek olarak öğrencinin okuldan eve aç geldiğini ve karın ağrısının yanı sıra yüksek ateş şikayeti ile hastanelik olduğunu kaydetti.

ŞİKAYET VAR ÇÖZÜM YOK 

Bazı ebeveynlerin şubeye gidip şikayette bulunduklarını da ifade eden veli, herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi. Sınav Koleji’nin genel kurucusuyla da yemek firmasıyla da görüştüklerini belirten veli, buralardan da herhangi bir dönüş alamadıklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13