Bursa'daki özel okul hakkında skandal iddia!

Bursa Sınav Koleji Kuzey Kampüsü’nde öğrenim gören bir öğrencinin velisinin iddiasına göre okulun yemekhanesinde öğrencilere, tarihi geçmiş ayran ve küflenmiş ekmek veriliyor.Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Eğitim çağındaki öğrencilerin sağlıklı ürünlerle hazırlanan, dengeli öğünler ile düzenli bir şekilde beslenmeleri oldukça önemli fakat iddiaya göre Bursa Sınav Koleji Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler düzenli beslenemiyor. Asgari ücret 11 bin 500 lirayken yıllık 25 bin lira yemek ücreti ödediklerini ifade eden birinci sınıf öğrencisinin velisi, bu ödemenin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

TARİHİ GEÇMİŞ AYRAN, KÜFLENMİŞ EKMEK…

Birinci sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin velisi, geçtiğimiz günlerde öğrencilere tarihi geçmiş ayran ile bayat ve küflenmiş ekmek verildiğini, ikindi öğünü olarak adlandırılan öğünde ise yoğurda ekmek doğranıp ya da yuvarlak ekmeğin içerisine bir dilim kaşar peyniri konulup öğrencilere verildiğini iddia etti.

YEMEK SİSTEMİNDEN LİSTELERE ULAŞILAMIYOR

Kampüse kayıt olurken her şeyi şeffaf bir şekilde takip edebileceklerinin söylendiğini kaydeden öğrenci velisi, şimdi ise sistemden yemek listelerine dahi ulaşamadığını ifade etti.

BİRÇOK ŞİKAYET VAR

İlkokul öğrencilerinin bu duruma pek sesini çıkaramadığını da dile getiren veli, üst sınıfların da bu sorunla karşılaştıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti.

“YEMEKLERDE ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK HİÇBİR ŞEY YOK”

Özellikle ikindi öğünü olarak adlandırılan öğünlerde çocukların gelişimine katkı sağlayacak herhangi bir besin olmadığını belirten veli, küflenmiş ve tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra önceki günden kalan yemeğin bir sonraki günün yemeğine karıştırılıp farklı bir yemek olarak sunulduğunu ve bu yemeklerin de soğuk ve az olduğunu ifade etti. Öğrenci velisi buna ek olarak öğrencinin okuldan eve aç geldiğini ve karın ağrısının yanı sıra yüksek ateş şikayeti ile hastanelik olduğunu kaydetti.

ŞİKAYET VAR ÇÖZÜM YOK

Bazı ebeveynlerin şubeye gidip şikayette bulunduklarını da ifade eden veli, herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi. Sınav Koleji’nin genel kurucusuyla da yemek firmasıyla da görüştüklerini belirten veli, buralardan da herhangi bir dönüş alamadıklarını ifade etti.