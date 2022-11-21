Bursa'da Saadet Partisi 'Sultan Külliyeleri'ne dikkati çekti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Saadet Partisi Mahalle Başkan Yardımcısı Hüseyin Çil, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Yıldırım Bayezid Cami, medrese, imaret, hastane, ahır, mektep, mutfak, hamam ve türbeden oluşan külliye etrafında ecdada yakışmayan görüntülerini eleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım'da mahalle sakinlerinin de tepki gösterdiği Yıldırım Külliyesi'nin uyuşturucu mekanı haline geldiğini iddia eden Saadet Partili Hüseyin Çil, “Her sabah burası böyle. Külliye ile ilgili görevli bu pislikleri her sabah temizliyor, ama nafile her gece uyuşturucu ve şarap içenlerin mekanı haline gelmiş Sultan’ın külliyesi” diye konuştu.

Söz konusu yerin hemen yanında ilkokul, ortaokul, lise, bir halı sahası bulunan ve gençlerin yoğun olduğu yer olduğuna dikkati çeken Çil, okula giden öğrenci ve velileri çekinerek, korkarak okula gidip geldikleri yönünde şikayetlerinin de olduğunu ifade ederek, "Külliye bahçesi duvarlarına biriken yaprakları da uyuşturucu kullananlar yakıyor, tarihi taş duvarlar tahrip oluyor" dedi.

Her yıl 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Bursa'da, Sultan Külliyeleri'nin turistlerin uğrak mekanları arasında yer aldığını belirten Çil, "Bursa’da altı tarihi eser Unesco Dünya Mirasına alındı ama tarihe sahip çıkılamıyor" diyerek yetkilileri göreve davet etti.