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Bursa Büyükşehir'den Nilüfer'e dev kongre merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mega projenin ne anlama geldiğini anlamayan ve 20 yılda nitelikli bir etkinlik mekanı oluşturamayanlardan değiliz" diyerek, yeni dönemde şehre kaznadırılacak iki büyük kongre ve kültür merkezinden birinin 20 senedir yapılmayan Nilüfer'e inşa edileceğini açıkladı

GÜNDEM 24.03.2024, 14:35
Bursa Büyükşehir'den Nilüfer'e dev kongre merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mega projenin ne anlama geldiğini anlamayan ve 20 yılda nitelikli bir etkinlik mekanı oluşturamayanlardan değiliz" diyerek, yeni dönemde şehre kaznadırılacak iki büyük kongre ve kültür merkezinden birinin 20 senedir yapılmayan Nilüfer'e inşa edileceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Sanatıyla, kültürüyle, genciyle, yaşlısıyla ‘Yaşayan bir Bursa’ hedefiyle yeni döneme dair projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Fiziki çalışmaların yanında sosyal ve kültürel anlamda gerçekleştirilen birbirinden renkli ve zengin projelerle şehir insanının sosyal hayatında da dönüşümü gerçekleştirdik. Bursa, uzun senelerdir aralıksız devam eden, ulusal ve uluslararası festivalleriyle de ünlü bir şehir. Bursa Festivali, Altın Karagöz Halk Dansları Festivali gibi markalarımıza ilave olarak geçtiğimiz dönemde Gastronomi Festivali başta olmak üzere yeni değerlerle bu alanda önemli işlere imza attık. Yine önümüzdeki dönemde var olan festivallerimizi daha da zenginleştirerek, festival takvimimize özel temalarda çalışacağımız festivalleri ekleyeceğiz” diye konuştu.

NİLÜFER’E 800 KİŞİLİK KONGRE MERKEZİ

Düzenlenen programların gerçekleştirileceği mekanlara olan ihtiyacın da üst düzeye çıktığını dile getiren Başkan Aktaş, böyle keyifli konulara ihtiyaç duyulan bir şehirde yaşadıkları için şanslı olduklarını anlattı.

Bu ihtiyaçları gidermek üzere mega projelere imza atma fırsatı da bulduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Mega projenin ne anlama geldiğini anlamayan ve 20 yılda nitelikli bir etkinlik mekanı oluşturamayanlardan değiliz. Bu dönemde şehrimize iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Bunlardan ilkini şehrimizin doğusuna Yıldırım ilçemizde gerçekleştiriyoruz. 800 kişi kapasiteli, tüm sahne sanatlarının icrasına yönelik altyapıya sahip olacak ana salonu ile birlikte sergi alanları, be to be ve workshop alanlarına sahip modern bir tesisi şehrimizin kullanımına sunuyoruz. Bu alandaki ikinci önemli eseri de Nilüfer ilçesinde inşa ediyoruz. 20 senedir yapılamadı yok. Onu da biz yapacağız. Yine 800 kişilik ana salon ve diğer eklentilere sahip olacak tesisimiz, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunacak” dedi.

Uzun yıllardır atıl vaziyette kalan Çelik Palas ek otel yapısını yıkarak şehir silüeti üzerindeki olumsuz etkiyi kaldırdıklarını anımsatan Başkan Aktaş, şimdi de bu alanı her yaştan şehirlinin gurur duyacağı, yenilikçi yaklaşımla oluşturulan kullanımlarıyla sosyo-kültürel bir merkez olarak hizmete sunacaklarını söyledi. Çekirge Teras Sosyal ve Kültürel Tesis'in Bursa’ya hayat vereceğini belirten Aktaş, "İnşaat çalışmaları devam eden ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağımız projemizle ‘Modern Sanat Müzesi, Akıllı Şehircilik İnovasyon Merkezi, Hayat Boyu Sağlık Merkezi, spor alanları, kütüphane, E-spor ve Dijital Gençlik Merkezi, kültür-sanat atölyeleri gibi çağdaş kullanımları panoramik Bursa manzarası eşliğinde halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bu arada kadınların sağlıklı bir yaşamın yanı sıra sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturacaklarını belirten Başkan Aktaş, bu kapsamda ‘Kadın Sağlıklı Yaşam Merkez’leri oluşturacaklarını belirterek, "Büyükşehir belediyesi olarak spor tesislerimizle şehrimizin dört bir yanında her yaştan insanımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizin batı bölgesine artan talepler doğrultusunda yeni bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Bünyesinde futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran ‘Batı Spor Kompleksi’yle, bölgenin önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız” dedi.

MOTOSPOR KOMPLEKSİ VE MUDANYA SU SPORLARI MERKEZİ

Bursa’da off-road, enduro, drift, tuning, moto cross gibi motor sporlarına olan rağbetin her geçen gün arttığını gözlemlediklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bu sporların düzenli, güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ‘Motospor Kompleksi’ni de şehrimize bu dönemde kazandıracağız. Sahillerimizi su sporlarıyla da öne çıkarmayı hedefliyoruz. Yelken, kano, dalış ve buna benzer su sporlarımızı geliştirmek ve bu branşlarda hizmet veren kulüpleri bir çatı altında toplamak, bu branşlarda şampiyon sporcular yetiştirmek üzere ‘Mudanya Su Sporları Merkezi’ni de şehrimize kazandıracağız” dedi.

Geçtiğimiz dönemde İznik’te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Aktaş, “Okçuluk, binicilik, mas güreşi, matrak gibi geleneksel spor dallarına yönelik eğitim kampı şeklinde hizmet verecek ‘Ata Sporları Kamp Merkezi’ni de İznik Gölü kenarında devreye alıyoruz” diye konuştu.

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