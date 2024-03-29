Bitkisel en yüksek yeterlilik fındıkta

Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 683,5 ile fındıkta gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2023 yılına ait Bitkisel Ürün Denge Tabloları yayımladı.

Tahıl ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 95,9 (durum buğdayında yüzde 181,0, diğer buğdayda yüzde 86,4), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 90,0, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 85,8, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2022-2023 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 683,5 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 97,9 oldu.

Seçilmiş meyve ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2022-2023

Sebze ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi 1,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri domateste yüzde 117,5, hıyarda yüzde 117,4, havuçta ise yüzde 113,9 olarak gerçekleşti.

Seçilmiş sebze ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2022-2023