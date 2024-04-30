Son Dakika

Başkan Taban: "Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 01 Mayıs İşçi Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi personellerini unutmadı Bu sabah İnegöl Belediyesi Şantiyesinde çalışanlarla simit, zeytin, peynir ve çay eşliğinde hazırlanan kahvaltıda buluşan Başkan Taban, personelin işçi bayramını kutlayarak emek ve gayretleri için teşekkür etti

GÜNDEM 30.04.2024, 11:15
Başkan Taban: "Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 01 Mayıs İşçi Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi personellerini unutmadı. Bu sabah İnegöl Belediyesi Şantiyesinde çalışanlarla simit, zeytin, peynir ve çay eşliğinde hazırlanan kahvaltıda buluşan Başkan Taban, personelin işçi bayramını kutlayarak emek ve gayretleri için teşekkür etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 01 Mayıs İşçi Bayramı öncesi bu sabah; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Veteriner İşleri ve Mezarlık İşleri Müdürlüklerinin personelleriyle bir araya geldi. 08.00’da İnegöl Belediyesi Şantiyesinde yapılan buluşmada, Başkan Taban personel ile birlikte çay, simit, zeytin ve peynir eşliğinde hazırlanan kahvaltı sofrasında buluştu.“HEPİMİZ İŞİMİZİN İŞÇİSİYİZ”

Kahvaltı sonrası bir selamlama konuşması da yapan Başkan Alper Taban, “Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. Hepimiz işimizin işçisiyiz. Öncelikle ben hepinizin sembolikte olsa bayramınızı kutluyorum. Her günümüz bayram gibi olsun inşallah. Bunun için gayret edeceğiz, çalışacağız. Ben her birinizin emeğine, gayretine, azminden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir ailenin bizler de bir ferdiyiz. Her ne kadar bizler siyasi olsak da dönemsel olarak çalışıyor olsak da sizlerle çalışmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“SİZLERLE BİRLİKTE EN GÜZEL İŞLERİ VATANDAŞIMIZA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

“Sizler her biriniz bizim için çok özel çalışanlarsınız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Bunu niçin söylüyorum, bana göre; topluma hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, millete hizmet etmek en şereflisi ve kıymetlisi. Burada gerek saha ekiplerimiz olsun gerek arka planda çalışan arkadaşlarımız olsun her biri çok kıymetli ve değerli işler yapıyorlar. Biliyorsunuz bizler de Allah nasip etti geçen dönem beraber çalıştık bu dönem yine birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Asla bir popülizm içinde olmadan, işimizi en doğru şekilde yaparak, en güzel şekilde yaparak, en kaliteli şekilde yaparak toplumumuza hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada çok kıymetli daire müdürlerimiz var… Siz değerli çalışanlarımızla en güzel işleri vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Heyecanımız, hevesimiz var, gayretimiz var, derdimiz var. Bu iş özellikle heyecanınız yoksa yapılacak iş değil. Büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Şehrin ve toplumun beklentileri çok yüksek. Öncelikle bu heyecanım var mı diye kendime sordum ve bu heyecanı kendimde gördüğüm için devam etme kararı aldım. İnşallah bu dönem içerisinde yine hep birlikte çok güzel işleri başaracağımıza ben inanıyorum.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14