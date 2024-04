Başkan Taban: "Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 01 Mayıs İşçi Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi personellerini unutmadı. Bu sabah İnegöl Belediyesi Şantiyesinde çalışanlarla simit, zeytin, peynir ve çay eşliğinde hazırlanan kahvaltıda buluşan Başkan Taban, personelin işçi bayramını kutlayarak emek ve gayretleri için teşekkür etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 01 Mayıs İşçi Bayramı öncesi bu sabah; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Veteriner İşleri ve Mezarlık İşleri Müdürlüklerinin personelleriyle bir araya geldi. 08.00’da İnegöl Belediyesi Şantiyesinde yapılan buluşmada, Başkan Taban personel ile birlikte çay, simit, zeytin ve peynir eşliğinde hazırlanan kahvaltı sofrasında buluştu.“HEPİMİZ İŞİMİZİN İŞÇİSİYİZ”

Kahvaltı sonrası bir selamlama konuşması da yapan Başkan Alper Taban, “Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. Hepimiz işimizin işçisiyiz. Öncelikle ben hepinizin sembolikte olsa bayramınızı kutluyorum. Her günümüz bayram gibi olsun inşallah. Bunun için gayret edeceğiz, çalışacağız. Ben her birinizin emeğine, gayretine, azminden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir ailenin bizler de bir ferdiyiz. Her ne kadar bizler siyasi olsak da dönemsel olarak çalışıyor olsak da sizlerle çalışmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“SİZLERLE BİRLİKTE EN GÜZEL İŞLERİ VATANDAŞIMIZA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

“Sizler her biriniz bizim için çok özel çalışanlarsınız” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Bunu niçin söylüyorum, bana göre; topluma hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, millete hizmet etmek en şereflisi ve kıymetlisi. Burada gerek saha ekiplerimiz olsun gerek arka planda çalışan arkadaşlarımız olsun her biri çok kıymetli ve değerli işler yapıyorlar. Biliyorsunuz bizler de Allah nasip etti geçen dönem beraber çalıştık bu dönem yine birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Asla bir popülizm içinde olmadan, işimizi en doğru şekilde yaparak, en güzel şekilde yaparak, en kaliteli şekilde yaparak toplumumuza hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada çok kıymetli daire müdürlerimiz var… Siz değerli çalışanlarımızla en güzel işleri vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Heyecanımız, hevesimiz var, gayretimiz var, derdimiz var. Bu iş özellikle heyecanınız yoksa yapılacak iş değil. Büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Şehrin ve toplumun beklentileri çok yüksek. Öncelikle bu heyecanım var mı diye kendime sordum ve bu heyecanı kendimde gördüğüm için devam etme kararı aldım. İnşallah bu dönem içerisinde yine hep birlikte çok güzel işleri başaracağımıza ben inanıyorum.”