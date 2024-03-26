Aydın, İzmir ve Muğla'da 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın, İzmir ve Muğla açıklarında Türk karasularına itilen toplamda 74 düzensiz göçmeni kurtarırken, bir göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre üç ilden gelen ihbarları zamanında değerlendirek, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7 çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmenin lastik bot içerisinde olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-108), Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen göçmenleri kurtardı.

Ayrıca sabah saatlerinde İzmir Dikili ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine intikal eden ekiplerin içerisindeki 12'si çocuk 15 düzensiz göçmen ile Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde toplamda 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında da içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, olayla igili 1 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirtildi.