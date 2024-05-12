MSK, Play-Off’ta Finale Adım Adım İlerliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, (MSK) Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-off yarı final serisinin ikinci maçında Gaziantep Basketbol Kulübü ile karşılaştı. Yarı final ikinci maçını da kazanan Carettalar, Gaziantep’e avantajlı bir şekilde gidecek.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, MSK-Gaziantep Basketbol karşılaşmasını izleyerek, Carettalara play-off yarı final mücadelesinde destek verdi.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Başkan Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen ile birlikte izledi.

MSK, seride 2-0 öne geçti

İlk periyodu 19-14 önde tamamlayan Carettalar, ikinci periyodu 36-37 geride kapattı. Üçüncü periyodu 58-58 berabere bitiren MSK, son periyotta hücuma geçti ve Mersinli basketbolseverlerin de desteği ile 79-77 skorla maçın galibi oldu. Play-off yarı final serisinin ilk maçında rakibi Gaziantep Basketbol’u 89-80 mağlup eden MSK, ikinci maçı ise 79-77 kazanarak averajı kaptı. Seride 2-0 öne geçen Carettalar, üçüncü maçı da alarak finale yükselmeyi hedefliyor.

“Bir galibiyet daha alıp finale çıkacağız”

Maçın ardından değerlendirme yapan Teknik Sorumlu Can Sevim, “Zor bir maç olacağını biliyorduk, ilk maçtan sonra rakibimizin bir reaksiyon göstermesini zaten bekliyorduk. Bugün özellikle hücum reboudlarında aksadık. Oralardan çokça ikinci sayı şansı verdiğimizi düşünüyorum. Oralara biraz daha konsantre olacağız 3. maçta. Seriyi geçmek için bir maça daha ihtiyacımız var. Bunu da Gaziantep’te ilk maçta bitirmek istiyoruz. Oraya kazanmaya gideceğiz hedefimiz en başından beri buydu. Kendi evimizde 2 galibiyet almak önemliydi. Orada da bir galibiyet alıp finale çıkacağız” sözlerine yer verdi.

3. maç 15 Mayıs’ta Gaziantep’te oynanacak

Serinin 3. maçı 15 Mayıs’ta Gaziantep’te oynanacak. Seride 3 galibiyeti olan ekip finale yükselecek. Serinin 2-1 veya olması durumunda 4. maç yine Gaziantep’te oynanacak. 2-2 eşitlik durumunda ise iki takım 5. maç için Mersin’de karşı karşıya gelecek.