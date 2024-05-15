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Rize-Artvin'in hava trafiğinde 2 yılda 2 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 milyon 927 bin 680 yolcunun kullandığını belirterek, “Havalimanımıza açıldığı günden bugüne kadar 13 bin 901 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken 2 yıldaki yük toplam 13 bin 526 ton oldu” dedi

GÜNDEM 15.05.2024, 15:45
Rize-Artvin'in hava trafiğinde 2 yılda 2 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 milyon 927 bin 680 yolcunun kullandığını belirterek, “Havalimanımıza açıldığı günden bugüne kadar 13 bin 901 uçak iniş kalkış gerçekleştirirken 2 yıldaki yük toplam 13 bin 526 ton oldu” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Mayıs 2022 tarihinde açılan Rize Artvin Havalimanı’nın 2 yıllık kullanım verilerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda 2 yılda 2 milyon kişiye yakın yolcunun seyahat ettiğini söyledi. Açıldığı günden bugüne kadar bugüne kadar 1 milyon 927 bin 680 yolcunun söz konusu havalimanını kullandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Rize-Artvin Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar iç hatlarda 1 milyon 917 bin 743, dış hatlarda 9 bin 937 olmak üzere toplamda 1 milyon 927 bin 680 yolcu ağırladı. 2024 yılı başından bugüne kadar ise iç hat yolcu trafiği 375 bin 309, dış hat yolcu trafiği bin 570 olmak üzere toplam yolcu trafiği 376 bin 879 kişi oldu” dedi. Uraloğlu, açıldığı ilk yılda iç hatta 525 bin 807, dış hatta bin 73 olmak üzere toplamda 526 bin 880 yolcuya, 2023 yılında ise iç hatta 1 milyon 16 bin 627, dış hatta da 7 bin 294 olmak üzere toplam 1 milyon 23 bin 921 yolcuya hizmet verildiğini anımsattı.

“İÇ HATLARDA 13 BİN 711, DIŞ HATLARDA DA 190 OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 13 BİN 901 UÇAK İNİŞ KALKIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Rize-Artvin Havalimanı’nda açıldığı ilk yılda iç hat uçak trafiğinin 3 bin 724, dış hat uçak trafiğinin de 36 olduğunu da hatırlatan Bakan Uraloğlu, “2022 yılında toplam uçak trafiği 3 bin 760 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ise iç hat uçak trafiği 7 bin 355, dış hat uçak trafiği de 109 olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda toplam uçak trafiği 7 bin 464 oldu. 2024 yılı başından bugüne kadar ise iç hatta 2 bin 632, dış hatta da 45 olmak üzere toplam uçak trafiği 2 bin 677 olarak gerçekleşti. Böylece Rize Artvin Havalimanı’nda açıldığı günden bugüne kadar iç hatlarda 13 bin 711, dış hatlarda da 190 olmak üzere toplamda 13 bin 901 uçak iniş kalkış gerçekleştirdi” dedi.

Açıldığı günden bugüne kadar Rize-Artvin Havalimanı’ndaki yük trafiğinin iç hatlarda 13 bin 336, dış hat yük trafiğinin de 190 olmak üzere toplamda 13 bin 526 ton olduğu bilgisini veren Uraloğlu, “2022 yılında iç hatta 3 bin 789, dış hatta da 25 olmak üzere toplamda 3 bin 814 ton yük trafiği gerçekleşti. 2023 yılında da toplam yük trafiği 7 bin 309 ton oldu. Bunun 7 bin 174’ü iç hatlarda, 135’i de dış hatlarda gerçekleşti. 2024 yılı başından Nisan sonuna kadar ise iç hatta 2 bin 373, dış hatta da 30 ton olmak üzere toplam 2 bin 403 ton yük trafiği gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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